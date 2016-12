2ª Feira de Oportunidades hoje a amanhã na Ribeira Brava

A vila da Ribeira Brava acolhe pela segunda vez a Feira de Oportunidades.

Está a decorrer durante o dia de hoje e até às 20h00 de amanhã, junto à Igreja da Ribeira Brava e na Frente Mar, a 2ª Feira de Oportunidades promovida pela Câmara Municipal da Ribeira Brava. Este certame conta com a participação de vários comerciantes do concelho, nomeadamente a MT Modas, Flores Fernandes, Sapataria Rossini, Clube de Vídeo Oeste, Efeito Diamante, Planet’s Fashion, Livre Directo, Infância Feliz, O Campanário entre outros. Estes comerciantes estão distribuídos junto à igreja, enquanto, na Frente Mar estão presentes os stands de automóveis do concelho a CAEA e a Auto Crescente. Hoje a feira encerra às 21h00. Amanhã a abertura ocorre às 8h00, às 10h30 actuará a Gaitúlia, entre às 16h00 e as 20h00 haverá animação infantil e também estarão presentes neste certame o Grupo de Cordas e Cantares da Fajã da Ovelha e o Grupo Musical Banda Fixe. Vá à feira desfrutar da animação e aproveitar as promoções.