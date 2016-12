Anona tem uma procura superior à oferta

No decorrer da visita o fim da ligação da Naviera Armas voltou à baila. Um facto já ultrapassado, inclusive com menores custos para os intervenientes, garantiu o secretário regional. “Desde logo começamos a trabalhar junto dos exportadores e com os transportadores para encontrar alternativas, (…) e devo dizer que o preço até desceu, relativamente àquele que estava em prática na altura.”

O secretário regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Manuel António Correia, marcou presença na abertura da “XXI Exposição Regional da Anona”, que decorre, hoje e amanhã, na freguesia do Faial.

