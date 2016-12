“Conhecer a Crise”, os indicadores económicos e sociais

“Conhecer a Crise” pretende ser assim uma base de dados que oferece um olhar independente e factual sobre os efeitos da crise, com o avançar do projeto serão introduzidos novos indicadores, dentro dos temas já existentes ou criando um novo tema, se necessário.

É por isto que, paralelamente aos dados oficiais do Banco de Portugal, do Instituto Nacional de Estatística ou do Instituto de Informática da Segurança Social, se recorreu a organizações civis e empresas económicas que detêm informação importante sobre a solidariedade social ou os padrões de consumo dos portugueses.

Para tal, este portal (www.ffms.pt/conheceracrise) recorre a uma série de dados mensais e trimestrais de diversas fontes de informação como forma de medir a evolução e sentir melhor o modo como os indivíduos, as famílias, as empresas e o Estado estão a reagir às dificuldades e a alterar os seus comportamentos.

