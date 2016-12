Vila Mar distinguido com Prémio nacional

O Estabelecimento Vila Mar, lar de infância e de juventude público tutelado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, foi distinguido, no passado dia 13 de dezembro, com o 2º prémio no concurso nacional ‘Locais de Trabalho Saudáveis 2016’, na categoria Médias Empresas.

Este prémio é o reconhecimento do trabalho que o Estabelecimento Vila Mar vem, desde 2014, a desenvolver no sentido de implementar estratégias e iniciativas promotoras de um maior bem-estar, saúde física, psicológica e social dos seus colaboradores, realçou a secretária regional Rubina Leal.

“A disponibilização de um ginásio aos colaboradores, o Programa de acompanhamento Nutricional, as sessões de ginástica laboral, iniciativas periódicas de convívio de grupo com refeições saudáveis, acompanhadas de atividades de fitness e ioga, as sessões de supervisão e desenvolvimento pessoal, a avaliação periódica dos riscos psicossociais são algumas das estratégias que têm vindo a ser disponibilizadas e implementadas pela instituição, no sentido de prevenir os riscos psicossociais associados ao trabalho”, complementou.

A iniciativa promovida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, em parceria com a Autoridade para as Condições de Trabalho e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho reconhece e distingue as organizações nacionais com contributos notáveis e inovadores para a segurança, o bem-estar e a saúde física e psicológica no local de trabalho.