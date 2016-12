Apresentação de cumprimentos de boas festas no Palácio de São Lourenço

O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu ontem, dia 20 de dezembro de 2016, no Palácio de São Lourenço, os responsáveis dos serviços da República Portuguesa na Região Autónoma da Madeira da Polícia de Segurança Pública, da Alfândega do Funchal, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do Estabelecimento Prisional do Funchal, do Serviços de Informações de Segurança, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Judiciária, para apresentação de cumprimentos de boas festas.

Neste mesmo dia, Ireneu Barreto recebeu também presidente do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, Tenente-Coronel Bernardino Laureano, e o Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão de Mar e Guerra Félix Marques.