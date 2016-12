DGS associa-se à OMS/Europa no apelo à vacinação contra a gripe

A Direção-Geral da Saúde associou-se à Organização Mundial da Saúde/Europa no apelo á vacinação como forma mais eficaz de prevenir todas as complicações de saúde associadas à gripe. O objetivo da campanha de informação passa por aumentar a cobertura da vacinação sazonal contra a gripe nos grupos de risco. Algumas pessoas, como sejam os mais idosos, as grávidas e as pessoas com doença crónica estão mais vulneráveis às complicações associadas à gripe pelo que a OMS recorda que a vacinação é a melhor proteção contra a doença e é segura.

Também os profissionais de Saúde estão, diariamente, mais expostos aos vírus da gripe, pelo que a vacinação é a melhor forma de se protegerem e protegerem os seus doentes.

A Direção-Geral da Saúde disponibiliza, na página dedicada à gripe, vários materiais de divulgação e de informação, entre os quais estes novos folhetos que podem ser descarregados e impressos para consulta.