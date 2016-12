Desemprego recua pelo nono mês consecutivo

Registe-se, ainda, que 7.424 inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM) encontraram colocação no mercado de trabalho entre janeiro e novembro de 2016.

O número de inscritos no Instituto de Emprego da Madeira (IEM), no final do mês de novembro, recuou 10,7% face ao período homólogo e 0,1% comparativamente ao mês anterior, fixando-se nos 20.364 inscritos.

