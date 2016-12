A vice-Presidente da Assembleia Fernanda Cardoso, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, estará presente amanhã, dia 23 de dezembro, pelas 12h30, na Cerimónia Comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos, que terá lugar na Sala do Senado, na Assembleia da República.

