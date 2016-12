A Guarda Nacional Republicana (GNR) intensifica, a partir de amanhã, 23 de dezembro e até ao final da próxima segunda-feira, dia 26 de dezembro, em todo o território nacional, o patrulhamento rodoviário para as vias de maior tráfego nesta altura do ano, resultante das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para as regiões de origem para a celebração da quadra natalícia.

Durante a operação serão empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, que estarão particularmente atentos às seguintes infrações: Falta de habilitação legal para conduzir; Condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas; Excesso de velocidade; Incorreta ou não utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças; Utilização indevida do telemóvel durante a condução.

A Operação “Natal Tranquilo” tem como objetivos prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.