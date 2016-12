Ingredientes:

250 g de semilha branca

250 g de farinha

500 g de açúcar

4 ovos

2 colheres de chá de fermento em pó

1 dl de óleo

Preparação:

Coza a semilha e amasse-a com o açúcar, o óleo, os ovos (só com as gemas). À parte, misture a farinha com o fermento em pó, e, depois de batida, volte a juntar ao preparado anterior.

Por fim, junte as claras em castelo. Deite tudo numa forma, untada com óleo e farinha, e leve ao forno durante aproximadamente uma hora.