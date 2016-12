CARNE DO DIA (Ponta Delgada – São Vicente)

Ingredientes (25 pessoas):

3 kg de galinha caseira

3 kg de carne de vaca

3 kg de carne de porco (perna)

3 kg de carne de porco com o

couro (mendinha)

2 kg de carne de porco (barriga)

2 colheres de sopa de banha de porco

2 cabeças de alho pisadas (com casca roxa)

2 pimentas da terra

1 ramo de manjerona

3 folhas de louro verde

Vinho da terra jaqué q.b.

Alcepás, cravinho e sal q.b.

Acompanhamento:

6 kg de semilha nova miúda

Preparação:

Corte todas as carnes aos quadrados e junte-os à marinada, que é confecionada com os restantes ingredientes e o vinho a abafar a carne. Deixe na marinada durante 2 horas. Coloque ao lume numa panela de ferro ou num tacho e deixe ferver. Depois de ferver, baixe o lume, e, se houver excesso de molho, retire um pouco para uma caçarola. Quando a carne estiver a secar, vá juntando o molho que tinha retirado para a caçarola. Caso não tenha, adicione mais um pouco de vinho da terra jaqué.

Deixe cozer entre 60 a 80 minutos. Numa panela à parte, com água, coza a semilha com casca e um pouco de sal. Depois de cozida, descasque-a, junte à panela ou tacho que contém a carne, agite e, em seguida, deixe descansar durante 20 minutos. Está pronto a servir.

Obs.: Esta carne é preparada na época de Natal, na freguesia da Ponta Delgada.