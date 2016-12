Dois homens detidos por tráfico de estupefacientes

Militares do Posto Territorial da Moita detiveram ontem, dia 26 de dezembro, dois homens de 23 e 25 anos, por tráfico de estupefacientes, em Alhos Vedros – Moita.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares detetaram uma viatura, com os suspeitos no seu interior, num local ermo. Ao tentar fazer a abordagem, os suspeitos puseram-se em fuga tendo sido intercetados com o apoio de outra patrulha do Posto Territorial da Moita.

No decorrer da ação foram efetuadas duas buscas domiciliárias e uma busca não domiciliária à viatura tendo sido apreendido: 2 054 gramas de haxixe (suficiente para mais de 4 mil doses); Um veículo; Um telemóvel; Um tablet.

A operação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal do Montijo. Os suspeitos foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência e serão hoje presentes ao Tribunal Judicial da Moita.