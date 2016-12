Operação “Natal Tranquilo” registou 750 acidentes

A Guarda Nacional Republicana (GNR) intensificou, de 23 a 26 de dezembro, em todo o território nacional, o patrulhamento rodoviário para as vias de maior tráfego nesta altura do ano, resultante das deslocações de inúmeras pessoas dos locais de residência habitual para as regiões de origem para a celebração da quadra natalícia.

Durante os quatro dias e, comparativamente a igual operação de 2015, registaram-se: 750 acidentes (mais 126); Um morto (menos seis); Oito feridos graves (menos 12); 240 feridos leves (mais 44).

Relativamente às infrações associadas às causas de agravamento das lesões provocadas em caso de acidente rodoviário, foram registadas neste período: 2 816 por excesso de velocidade; 171 por utilização indevida do telemóvel durante a condução; 161 pela incorreta ou não utilização do cinto de segurança; 143 por condução sob a influência do álcool (91 detidos com taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l).

Os militares empenhados nesta operação, tiveram como prioridade a prevenção da sinistralidade rodoviária, garantindo a fluidez do tráfego e apoio a todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança.