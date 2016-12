“Playboy World” em exposição

O Casino Lisboa inaugura, no próximo dia 13 de Janeiro, às 19 horas, a exposição fotográfica “Playboy World”, da autoria de Ana Dias.

Trata-se de uma original mostra que reúne 19 fotos publicadas, em 2015 e 2016, em várias edições internacionais da revista Playboy. Com entrada livre, o público pode observar, assim, esta inédita exposição da fotógrafa Ana Dias, no amplo espaço da Galeria de Arte, localizada na área circundante ao Arena Lounge.

Natural do Porto, Ana Dias, de 32 anos, apesar de não ser modelo, é uma das estrelas da revista Playboy. Com um assinalável percurso internacional, a fotógrafa é colaboradora da revista Playboy em 20 países, como são, por exemplo, os casos de Portugal, Holanda, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Brasil ou Africa do Sul.

“Fotografar nudez feminina é emocionalmente forte, porque envolve algum secretismo e mistério, mas se for mostrada com sensibilidade, acredito que a imagem da mulher é valorizada. No meu trabalho, procuro mulheres poderosas, com pleno controlo da sua sexualidade e de qualquer situação. Mulheres que amem o seu corpo e que tenham orgulho em mostrá-lo ao mundo”, sublinha Ana Dias.

Depois de vários anos a colaborar para Playboy, Ana Dias foi reconhecida pelo seu trabalho, quando em junho de 2015, o director da publicação, Jimmy Jellinek, a convidou para um projecto inovador: um webshow sobre as suas aventuras enquanto fotógrafa da marca internacional.

O projecto intitulado “Playboy Abroad: Adventures with Photographer Ana Dias” é, segundo a fotógrafa, “uma espécie de diário da minha vida enquanto fotógrafa da Playboy. Em cada episódio, há sempre uma modelo diferente, fotografada numa cidade diferente. Revelamos os bastidores da sessão fotográfica, assim como as minhas aventuras com a modelo e com a minha equipa, desde conversarmos e passearmos pela cidade”.

Com uma carreira relevante, Ana Dias viaja, actualmente, pelo mundo, trabalhando para várias marcas ilustres incluindo Playboy, e as suas imagens foram aclamadas internacionalmente.

A exposição fotográfica “Playboy World” estará patente ao público, de 13 de Janeiro a 9 de Março, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00, e às Sextas-Feiras e aos Sábados das 16h00 às 04h00, na Galeria de Arte do Casino Lisboa.