Portugal é o quarto país do mundo com maior desflorestação. A Quercus alerta para o facto com base nos dados da Global Forest Watch, entre 2001 e 2014, o qual aponta que Portugal perdeu 566.671 hectares de floresta entre 2001 e 2012 e ganhou 286.549 hectares, o que revela um saldo negativo de menos 280.122 hectares de área florestal.

No topo dos países com maior perda percentual de coberto arbóreo (são consideradas apenas as áreas florestais com mais de 30% de cobertura arbórea) está a Mauritânia (99,8%), seguida do Burkina Faso (99,3%), da Namíbia (31,0%) e de Portugal (24,6%).

“A situação é mais preocupante para o nosso país pois apenas três países apresentam pior desempenho do que Portugal, e todos eles têm vastas regiões desérticas e ou estão na orla de desertos”, diz a Quercus. “Esta alteração do uso do solo florestal está associada principalmente a conversões para zonas urbanas, turísticas e industriais, novas infraestruturas como autoestradas e barragens e, como é óbvio, os incêndios florestais recorrentes que têm consumido várias centenas de milhares de hectares de floresta em cada década recente.”

A Quercus considera que o Governo, na Reforma das Florestas, actualmente em consulta pública, não avançou com medidas para contrariar este grave problema da diminuição da área florestal.