Ireneu Barreto assinou decreto de exoneração e nomeação do Secretário da Saúde

O Representante da República para a RAM recebeu em audiência hoje, dia 28 de dezembro, no Palácio de São Lourenço, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que lhe propôs a exoneração de João Augusto Quinto Faria Nunes de Secretário Regional da Saúde e a nomeação de Pedro Miguel de Câmara Ramos para o mesmo cargo.

Nessa sequência e nos termos da alínea 4) do artigo 231º da Constituição da República Portuguesa e da alínea 2) do artigo 56º e alínea 2) do artigo 57º do Estatuto Politico Administrativo da RAM, o Representante da República assinou e enviou para publicação no Diário da República, sob proposta do Presidente do Governo Regional, os respectivos decretos de exoneração e de nomeação.