Museu do Pico acolhe “Noites de Cinema” do Montanha Pico Festival

A Direção Regional da Cultura, através do Museu do Pico e em parceria com a associação MiratecArts, acolhe em janeiro, no auditório Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, a iniciativa “Noites de Cinema”. Esta iniciativa, integrada no programa do 3.º Montanha Pico Festival, visa promover a exibição de filmes galardoados da autoria de grandes nomes do cinema europeu.

Assim, a primeira projeção tem lugar a 7 de janeiro, pelas 20h30, com a presença dos cineastas Jorge Pelicano e João Pedro Plácido, que abordarão a temática das comunidades de montanha existentes em Portugal, através da exibição dos filmes “Ainda há Pastores?” e “Volta à Terra” que, apesar de produzidos em décadas diferentes, revelam paralelismos na problemática do desaparecimento destas comunidades.

Na sessão de abertura desta iniciativa estará também presente a cineasta polaca Julia Poplawska, que apresentará o seu último trabalho, uma curta-metragem intitulada “O Local”.

As sessões das “Noites de Cinema”, com filmes legendados em português, terão lugar nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, pelas 21h00, com entrada gratuita.

O programa inclui o último filme dos irmãos italianos Paolo e Vittorio Taviana, intitulado “Maravilhoso Boccaccio”, baseado na obra-prima “Decâmeron”, que será exibido pela primeira vez nos Açores, além do documentário norueguês “Da Natureza”, de Ole Giaver, que retrata a caminhada na mente de um jovem que se aventura pelas montanhas.

A película vencedora do Prémio do Júri ‘Un Certain Regard’, do Festival de Cannes, denominada “Força Maior”, de Ruben Ostlund, e o filme “Longe dos Homens”, de David Oelhoffen, com a participação de Viggo Mortensen, fazem igualmente parte do cartaz deste festival.