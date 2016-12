10 milhões de euros destinados a projectos turísticos situados no Interior do país

O Programa Valorizar vai destinar 10 milhões de euros a projectos turísticos situados no Interior do país. A linha de apoio, já publicada no Diário da República, permitirá apoiar o desenvolvimento de projectos previstos no Programa Nacional para Coesão Territorial lançado pelo governo.

Assim, serão abrangidos os projectos que promovam a valorização do património e de recursos endógenos das regiões, diversificação da oferta, turismo de natureza, turismo equestre, revitalização das termas e dinamização turística das aldeias, bem como as iniciativas que visem a estruturação de programas de visitação turística no Interior e o desenvolvimento de calendários de eventos com potencial e impacto internacional.

O regulamento do programa prevê o financiamento de projectos de entidades públicas e privadas com apoios financeiros que ascendem a 90% do valor das despesas elegíveis. Os projectos e iniciativas das empresas têm como limite máximo de apoio 150 mil euros, enquanto as entidades públicas e privadas sem fins lucrativos podem ter apoios até 400 mil euros.