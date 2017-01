Portugal vai ter mais 53 lojas do cidadão

Portugal vai contar, até 2019, com mais 53 novas lojas do cidadão, cuja gestão ficará a cargo das autarquias. São mais do dobro das 45 que existem actualmente.

Ainda este novo ano serão inaugurados 18 espaços, incluindo em Lisboa, fazendo com que até 2019 Portugal possa contar com 98 lojas do cidadão espalhadas pelo país.

A gestão desses espaços – que terão de ter obrigatoriamente dois de três serviços (entre a Segurança Social, Autoridade Tributária ou Registos e Notariado) estará a cargo das autarquias.

A maioria dos edifícios onde serão instaladas as novas lojas do cidadão são propriedade dos respectivos municípios.