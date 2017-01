Atum vendido por mais de 605 mil euros

Um atum rabilho foi vendido hoje por mais de 605 mil euros no leilão de Ano Novo no mercado de peixe de Tsukiji, em Tóquio. O atum tinha 212 quilos e foi pescado em Oma, em Aomori, no norte do Japão. Custou cerca de 2.857 euros por quilo.

O comprador foi o presidente da cadeia de restaurantes Sushizanmai, Kiyoshi Kimura, que detém o recorde neste tipo de leilões: pagou 155,4 milhões de ienes (1,27 milhões de euros) em 2013 por um atum.

Licitar alto no primeiro leilão do ano é uma questão de superstição para os japoneses, sendo uma honra ficar em primeiro. O leilão de Ano Novo de hoje poderá ser o último realizado nas actuais instalações do mercado de Tsukiji, uma das atracções turísticas mais populares da capital japonesa.