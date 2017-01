Nota de Condolências do PSD/Madeira pelo falecimento de Mário Soares

No desempenho dos mais relevantes cargos públicos da Nação, o Dr. Mário Soares foi uma das figuras chave para a afirmação da Democracia no País e para a integração de Portugal na União Europeia”.

O PSD/Madeira emitiu o seguinte nota de condolências pelo falecimento de Mário Soares: “O PSD/Madeira manifesta o seu pesar pelo falecimento do Dr. Mário Soares, hoje aos 92 anos, apresentando as mais sentidas condolências à família e amigos.

