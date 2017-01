Exposição de Porcelana de Maria José Damião no CMC

A Exposição de Porcelana de Maria José Damião – Sorrisos de Arte será inaugurada no próximo dia 18 janeiro, quarta-feira, pelas 18h30, na Galeria do Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada.

Estarão patentes várias peças, de diversos estilos, pintadas por uma mulher que, segundo Celeste Botelho, “desde sempre sonhou arte e produziu obras”.

Delfina Linhares, por outro lado, adianta no seu texto alusivo a esta exposição que adquiriu conhecimentos que lhe permite “ver na pintura em porcelana de Maria José a subtiliza e o fino recorte do seu pincel, tornando-a, um dos expoentes máximos desta pintura nos Açores”.

A autora desta exposição, que estará patente de 19 de janeiro a 18 março de 2017 no Centro Municipal de Cultura, nasceu na Fajã de Cima e reside, ainda hoje, em Ponta Delgada.

Foi aluna do antigo Liceu Nacional de Ponta Delgada e sempre demonstrou aptidão natural para o desenho e para a pintura, obtendo elevadas classificações nas disciplinas de Desenho e Trabalhos Manuais.

Em 1991 frequentou um curso de “Sensibilização à Pintura em Porcelana” ministrado por Helena Quaresma e a partir de 1994, começou a dar aulas de pintura em porcelana, primeiro na Academia das Artes e no Estúdio da Xavier 2 e, mais tarde, em Atelier próprio.

Desde 1996, tem organizado diversas exposições coletivas, com trabalhos seus e das suas alunas, na Galeria de Arte da Câmara Municipal de Ponta Delgada, no Clube de Tiro de São Miguel, no Posto de Turismo da Ribeira Grande e na Câmara Municipal da Ribeira Grande.

Como sócia da UPAP (União Portuguesa de Arte em Porcelana), tem passado a participar, desde o ano 2000 e até à presente data, nas exposições promovidas por esta Associação em Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Covilhã.