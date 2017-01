10 meses depois da edição do seu aclamado disco homónimo, Sean Riley & The Slowriders regressam aos palcos de Lisboa em nome próprio no dia 4 de fevereiro no CCB.

Este espectáculo celebra este mesmo disco, concentrando-se nele, mas inclui uma retrospectiva de carreira, exigida a uma banda que conta já com 4 álbuns de originais.