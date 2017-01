A Câmara Municipal de Machico promove, nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, pelas 18 horas, a abertura da exposição “Quotidiano da Época do Açúcar no Território da Antiga Capitania Machico”, na Sala de Exposições Temporárias do Solar do Ribeirinho – Núcleo Museológico de Machico.

Esta exposição pretende referenciar as influências culturais e económicas provenientes da riqueza do comércio do açúcar, vulgo “ouro branco” no Território da Antiga Capitania de Machico.

Desta época áurea, ficaram testemunhos de ordem social, económica e religiosa, estando patentes alguns destes símbolos nesta exposição, que ilustram a riqueza deste território.

A mostra estará patente até ao dia 20 de abril de 2017 e o catálogo da exposição será lançado do dia 28 de março 2017, Dia Nacional dos Centros Históricos.