“El Chapo” já está nos EUA

Joaquim “El Chapo” Guzman já está nos EUA. O narcotraficante mexicano aterrou durante a noite, sob a custódia de agentes da agência antidroga dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) num aeroporto situado nos arredores de Nova Iorque. “El Chapo” chegou ao aeroporto de MacArthur às 21.30 horas de quinta-feira (1.30 horas da madrugada em Portugal).

As imagens difundidas pela CNN e outras estações de televisão mostram o líder do cartel de Sinaloa a entrar num hangar do terminal aéreo depois de ter abandonado o avião que o transportou desde o México.

Guzman foi entregue às autoridades norte-americanas depois de o Tribunal Superior do México ter recusado recursos nos quais o narcotraficante se opunha à extradição, anunciaram as autoridades mexicanas.