Perpétua Ramos garante ‘melhor acesso dos utentes aos centros de saúde’

Perpétua Ramos vai dar continuidade ao trabalho iniciado por Maria das Neves, na coordenação dos centros de saúde da Região. A implementação do novo modelo de organização dos centros de saúde (ACES) irá assegurar um melhor acesso dos utentes à prevenção e promoção da saúde, ao diagnóstico precoce e a um melhor acompanhamento da doença crónica, através do aumento da cobertura da população com médico de família.

A prioridade da política de saúde do Governo Regional da Madeira” é de fazer dos centros de saúde a verdadeira porta de entrada dos sistema de saúde”.

A primeira Unidade de Saúde Familiar (modelo de referência) deverá surgir no concelho da Ponta de Sol, segundo informa a nova coordenadora dos cuidados primários. A partir dos centros de saúde está em curso o novo plano regional para a saúde oral, que aposta na prevenção nas escolas e no alargamento das consultas de medicina dentária a mais centros de saúde, nomeadamente, ao centro de saúde de São Vicente.

Segue-se a saúde mental com a futura criação das equipas concelhias de saúde mental e a medicina física e de reabilitação.