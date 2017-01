Comercialização de vinho generoso “Madeira” caiu em valor e em quantidade

Segundo os últimos dados fornecidos pelo IVBAM – Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P., em 2016, a comercialização de vinho generoso “Madeira” rondou os 3,2 milhões de litros, gerando 17,7 milhões de euros de receitas de primeira venda. Face a 2015, observaram-se reduções de 4,8% e 1,7% nas quantidades e em valor, respetivamente.

O mercado nacional foi o único que apresentou uma evolução positiva face a 2015, em quantidade (+4,4%) e em valor (+1,8%). As vendas feitas na Região rondaram, em 2016, os 3,4 milhões de euros, +4,1% que no ano precedente, enquanto no caso do Continente houve um crescimento em volume (+4,5%), mas um recuo em valor (-10,6%).

Por sua vez, o mercado comunitário registou uma redução de 8,1% nas quantidades vendidas, o que se refletiu numa quebra em valor de 4,9%. Quanto ao mercado extracomunitário, apesar da redução de 1,0% nas quantidades vendidas, cresceu 2,0% em termos de receitas de primeira venda.

Desagregando por país, no mercado comunitário destaca-se o crescimento no mercado holandês (+39,3% nas quantidades e +49,6% no valor), sendo de realçar igualmente a evolução nas exportações para a Dinamarca, que registaram um aumento de 19,4% nas quantidades e de 6,1% no valor. O principal mercado externo, o francês, registou reduções tanto nas quantidades (-16,8%) como em valor (-22,6%). Nota também para o incremento de exportações para o mercado britânico, cujo valor em 2016 rondou os 2,6 milhões de euros (+17,2%).

No mercado extracomunitário, destaque para o comportamento das vendas para o Canadá, com um crescimento de 59,8% nas quantidades e de 99,1% nas receitas de primeira venda. Os E.U.A., mercado tradicional de vinho “Madeira”, também aumentaram as suas importações deste produto, quer em volume (+21,5%) quer em valor (+16,6%). Em sentido contrário, as exportações para o Japão decaíram, evidenciando variações face a 2015, de -21,8% nas quantidades e de -21,3% no valor.

Do total comercializado, 71,3% correspondeu a vinho engarrafado, vendido em média a 6,76 euros/litro. O restante vinho foi vendido a granel a um preço médio de 2,65 euros/litro.

A comercialização de vinho generoso “Madeira” verificada no 4.º trimestre de 2016 registou variações homólogas de -8,0% nas quantidades e de -9,4% no valor.