Portugal com a segunda maior dívida pública

Portugal tinha a segunda maior dívida pública e o quarto maior défice da União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2016, de acordo com os dados publicados hoje pelo Eurostat.

A dívida portuguesa foi a segunda que mais subiu, enquanto as da Grécia e Itália foram as que mais desceram. Seis países entre os 28 Estados-membros tinham uma dívida superior a 100% do PIB, entre eles Portugal, que ultrapassou a Itália e tem agora a segunda maior dívida da UE.

A dívida pública de Portugal no final de Setembro atingiu 133,4% do PIB, um crescimento de 1,6 pontos percentuais. Maior aumento neste período só o do Chipre, que tem a quarta maior dívida da UE e que a viu aumentar mais 3,1 pontos percentuais entre Julho e Setembro.

A Grécia continua a ter a mais elevada dívida pública da UE, com 176,9% do PIB, mas também foi o país que mais reduziu a sua dívida, que caiu 2,9 pontos percentuais neste mesmo período.