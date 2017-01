Fuga de presos provoca terror em cidade brasileira

A fuga de presos do Instituto Penal Agrícola de Bauru, no interior de São Paulo (Brasil), causou hoje terror em toda a cidade. Agências bancárias, lojas e até a prefeitura fecharam as portas durante a tarde.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) informou que 200 presos fugiram, mas o 4º Batalhão da PM afirmou que 79 foram recapturados.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os presos recapturados foram levados ao Centro de Detenção Provisória de Bauru.

A rebelião começou por volta das 8h30 devido a um desentendimento entre presos e funcionários da cadeia. Tudo terá se iniciado quando um guarda surpreendeu um recluso a usar telemóvel.