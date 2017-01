Taxa de juro baixa e prestação média sobe na Região

Em dezembro de 2016, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira, fixou-se em 0,966%, registando um decréscimo de 0,007 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (0,973%).

“O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação aumentou para 255 euros, tendo os juros se fixado em 46 euros (mesmo valor que em novembro) e a amortização nos 209 euros, mais 1€ que no mês anterio”, revelam os últimos dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

O montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação caiu para 57 070 euros (57 205 euros em novembro). “A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita situou-se em 1,028%, inferior em 0,004 p.p ao observado no mês precedente. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos manteve-se nos 237 euros”, aponta a DREM.