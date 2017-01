Workshops sobre Plano Nacional de Saúde e Planos Locais de Saúde

Irá realizar-se em cada uma das cinco Administrações Regionais de Saúde, entre 25 de Janeiro e 9 de Fevereiro, um workshop sobre o Plano Nacional de Saúde e os Planos Locais de Saúde.

Estas reuniões terão a participação do Director-Geral da Saúde, do Grupo do Plano Nacional de Saúde, dos Directores dos Programas Prioritários de Saúde e dos dirigentes das ARS, ULS, Hospitais, ACES e Unidades de Saúde Pública. Também estarão presentes representantes da sociedade civil e das autarquias, parceiros essenciais para a melhoria do estado de saúde da população.

Pretende-se reforçar o planeamento, monitorização e avaliação dos programas a nível local permitindo a priorização de problemas a nível local e sua intervenção. O Plano Nacional de Saúde constitui um elemento basilar das políticas de saúde em Portugal, traçando o rumo estratégico para a intervenção no quadro do Sistema de Saúde. Os Planos Locais para além de serem instrumentos de descentralização da implementação das politicas nacionais, procura combater as desigualdades e identificar os recursos humanos, técnicos e financeiros para promover boas práticas, bem estar e a sustentabilidade do sistema de saúde.

Os Workshops são organizados pelas ARS, com o apoio do Plano Nacional de Saúde da DGS, tendo o seguinte calendário: ARS Norte – 31 de Janeiro; ARS Alentejo – 1 de Fevereiro; ARS Lisboa e Vale do Tejo – 6 de Fevereiro; ARS Centro – 8 de Fevereiro; ARS Algarve – 9 de Fevereiro.