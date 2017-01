Finanças penhoraram 979 veículos em 2016

As Finanças penhoraram e venderam cerca de 20 carros por semana em 2016. No total foram 979 veículos, mais 215 do que no ano anterior, uma subida de 28%. É o único tipo de penhora que registou um aumento.

Ao longo do ano passado, além dos 979 veículos, o fisco levou a hasta pública 2436 imóveis. A estes números juntam-se ainda a penhora de rendimentos e a alienação de quotas e participações em empresas.

Estas vendas electrónicas de bens penhorados totalizam 4430, número abaixo das 4592 vendas realizadas ao longo de 2015. Não incluem as penhoras de ordenados, pensões e activos financeiros.

Legislação aprovada o ano passado impede o fisco de vender uma casa de família por dívidas fiscais e também permite ao contribuinte ir pagando os valores em falta à medida da sua disponibilidade financeira.

Para este ano estão previstas novas mudanças na legislação, agora para limitar as penhoras dos saldos bancários ao valor de imposto que efectivamente está em dívida, evitando a penhora de todo o saldo, como sucede actualmente.