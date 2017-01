CPPME debateu “Desenvolvimento Económico e Internacionalização”

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) em parceria com a Câmara Municipal do Seixal promoveu, no dia 25 de Janeiro, um colóquio-debate sobre “Desenvolvimento Económico e Internacionalização”, dirigido ao tecido empresarial local e regional.

– O Vereador Joaquim Tavares, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Seixal, abriu os trabalhos e apresentou a estratégia do Município para o crescimento e desenvolvimento do Concelho.

– Demétrio Alves, 1.º Secretário da Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa, falou dos Fundos Comunitários – Portugal 2020: uma Perspectiva Regional.

– José Vale, IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, abordou o Portugal 2020: uma Perspectiva Empresarial.

– Isaú Maia, Delegação do Seixal da ACISTDS, tratou o Mercado Interno – Comércio Local e Serviços.

Pedro Virtuoso, Grupo ETE, fez uma exposição sobre o Mercado Externo – Internacionalização.

– João Vicente, Presidente da CPPME, tratou a Fiscalidade e Sustentabilidade das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME).

– Seguiu-se um vivo e participado debate entre as dezenas de micro, pequenos e médios empresários presentes.