A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, através do projeto História da Madeira GZ, irá promover o III Encontro de História Regional e Local na Escola subordinado ao tema “Abordagens Multidisciplinares da História Regional e Local”, a realizar nos próximos dias 27 e 28 de janeiro.

A cerimónia de abertura está marcada para esta sexta-feira, dia 27, às 09:30H, na sala de sessões, e será presidida pelo Secretário Regional da Educação.

Os trabalhos do primeiro dia deste evento decorrerão na sala de sessões da escola, o segundo dia está reservado para uma visita à zona histórica da baixa do Funchal, dinamizada pelo projeto History Tellers.

Neste III Encontro de História Regional e Local na escola, serão debatidas várias temáticas referentes às diferentes abordagens disciplinares e trabalhos realizados no âmbito da valorização de assuntos regionais, contando com a participação de vários oradores com trabalhos de investigação na área, sendo de destacar a presença como orador do Dr. Alberto João Jardim, como uma comunicação sobre a Autonomia regional, amanhã, pelas 11:30H.

Este evento está validado para docentes e técnicos superiores, mas é aberto à participação do público em geral.