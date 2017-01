JPP quer “preservar aquilo que é uma referência inigualável da paisagem cultural madeirense”

O Grupo parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) vai recomendar ao Governo Regional da Madeira que proceda à inventariação, preservação e classificação patrimonial dos poios agrícolas enquanto garante da paisagem cultural na Madeira. É mais um projeto de resolução do JPP que vem na sequência da promessa de promover iniciativas, tendo em vista a proteção do património cultural da Madeira e do Porto Santo.

“Neste caso queremos preservar aquilo que é uma referência inigualável da paisagem cultural madeirense”, afirmou Élvio Sousa, em conferência de imprensa na Quinta Grande, “onde se pode observar uma paisagem com bastante interesse patrimonial, neste contexto dos poios agrícolas”.

Com esta proposta parlamentar, o JPP pretende que seja feita uma inventariação, tendo em consideração aspetos importantes:

“Enquanto melhor destino insular, a Madeira está a ganhar destaque e os níveis de qualidade de apresentação da paisagem não podem ser descurados. Também por isso, devem existir formas de proteção legal, com núcleos claramente definidos. Com esta recomendação, pretendemos exatamente que o Governo inicie esse procedimento, defina critérios de classificação, para que possamos ter a construção secular destes poios na arquitetura da paisagem cultural da Madeira”, explicou o deputado do JPP.