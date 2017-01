Leonor Bessa luta por qualificação

Leonor Bessa é a jogadora portuguesa com mais hipóteses de passar amanhã (sexta-feira) o cut no 87º Campeonato Internacional Amador Feminino de Portugal (CIAFP), o torneio a contar para os rankings amadores europeu e mundial, que a Federação Portuguesa de Golfe (FPG) está a organizar até Sábado no Montado Hotel & Golf Resort, no concelho de Palmela.

Diante de 90 de muitas das jogadoras da elite europeia, a bicampeã nacional de sub-18 chegou hoje (quinta-feira) a meio da prova no 55º lugar, com 154 pancadas, 10 acima do Par do campo desenhado por Jorge Santana da Silva, empatada com outras três participantes.

A melhor amadora portuguesa no final de 2015, que no início de 2016 sofreu uma lesão grave, está a 3 pancadas do cut provisório do top-40 e necessitará de uma boa terceira volta, depois de hoje ter somado 80 pancadas, 8 acima do Par, mais 6 do que as 74 de ontem.

Leonor Bessa sofreu logo 1 triplo-bogey no primeiro buraco e desta feita não fez qualquer birdie, em contraposição com os 3 de ontem. Houve ainda 1 duplo-bogey no 7 e bogeys nos buracos 11, 13 e 14.

Sara Gouveia, que ontem tinha sido a segunda melhor portuguesa, viu-se forçada a desistir. «A Sara ficou doente ontem ao fim da tarde. Esta manhã estava com febre e informou-nos às 8h00 que não estava em condições de jogar», disse o diretor de torneio, João Coutinho.

Uma das grandes novidades de 2017 do torneio organizado pela FPG em colaboração com a Associação Europeia de Golfe (EGA) consiste em atribuir pontos para o ranking europeu da PING Junior Solheim Cup.