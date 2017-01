Quase 8 mil notas falsas foram retiradas de circulação no ano passado, menos 9,7% que em 2015, informou hoje o Banco de Portugal (BdP).

A nota de 20 euros é a mais contrafeita, representando cerca de 50% das notas contrafeitas retiradas de circulação. Logo depois surgem as notas de 50.

O BdP considera que o número de contrafacções apreendidas em Portugal “continua a ser residual”, quando comparado com o total de notas em circulação.

Já o Banco Central Europeu (BCE) divulgou que no segundo semestre do ano passado foram retiradas de circulação 353.000 notas de euro, o que constitui um ligeiro aumento face ao primeiro semestre e 20,7% menos do que no segundo semestre de 2015.

As notas de 20 euros e 50 euros representaram cerca de 80% das contrafacções, com a de 50 euros a liderar.

Cerca de 5,4% das notas foram apreendidas em Estados-Membros da União Europeia não pertencentes à área do euro e 1% foram detectadas em outras partes do mundo.