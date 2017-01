Quinze alunos hospitalizados devido a reacções alérgicas

Quinze alunos da Escola Básica 1 do Bairro de São Miguel, em Alvalade (Lisboa), foram hospitalizados esta segunda-feira no Hospital Santa Maria. O alerta foi dado por volta do meio dia, quando várias crianças se queixaram de urticária, prurido e manchas na pele.

No local estiveram o INEM, os Bombeiros Lisbonenses e os Bombeiros Sapadores que ajudaram no transporte das crianças para o hospital.

Há suspeita que na origem destas reacções alérgicas possa estar a lagarta do pinheiro.