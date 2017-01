Plantel sénior do Nacional visitou escola do Curral das Freitas

Uma comitiva composta por cinco atletas da equipa de Futebol Profissional do CD Nacional, Futebol SAD visitou, na tarde de ontem, a EB123/PE do Curral das Freiras, onde teve a oportunidade de interagir com os alunos daquele estabelecimento de ensino.

A comitiva foi composta pelos atletas Salvador Agra, Cádiz, Tobias Figueiredo, Vitor Gonçalves e São Bento, que responderam primeiro a uma série de questões dos alunos, tendo depois participado num animado jogo de futebol.