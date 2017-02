«Azores Birdwatching Arts Festival» nos Açores

A associação MiratecArts está a celebrar o seu quinto ano de atividade, nos Açores. Com o encerramento do primeiro grande evento do ano, o Montanha Pico Festival, o diretor artístico, Terry Costa, apresentou um novo desafio: Azores Birdwatching Arts Festival.

“Imagina uma semana de programação cultural artística, didática, de entretenimento e de aventuras na natureza, tudo na temática de aves e observação destas” explica Terry Costa. Assim vai ser em novembro, com epicentro nas Lajes do Pico. O evento pretende ser mais uma oportunidade de chamar público de outras ilhas, e do estrangeiro, e a convidá-los a visitarem a ilha do Pico e a participarem neste evento. Azores Birdwatching Arts Festival junta-se a uma lista já extensa de festivais deste género por todo o mundo, o segundo em Portugal, depois de Sagres.

Com este projeto, Costa adianta que a MiratecArts continua o seu objetivo de, através das artes, mostrar que “a natureza é a nossa maior fonte de riqueza, e através da criação e não destruição é que se consegue desenvolver, cada vez mais, a nossa região. No lugar de irmos à caça, vamos à observação e, através das artes, incentivar a preservação do que nos é oferecido pela mãe natureza.”

A associação está a aceitar propostas de artistas para desenvolver projetos na temática, assim como de empresas de animação turística que desejem fazer parceria para desenvolver um programa de atividades de observação de aves.”Outras associações, empresas e entidades interessadas na temática, ou que trabalhem neste meio, são bem vindas para colaborarem com a MiratecArts” conclui Terry Costa, “fazendo, assim, parte da produção deste primeiro festival” com datas marcadas para 8 a 12 de novembro, 2017.

O fotógrafo Pedro Silva já contribuiu com fotografias que foram montadas para criar a imagem do festival, com design por ciberpico.