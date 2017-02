Gastronomia pode assumir-se como um importante contributo para a Economia

“A gastronomia é um importante atrativo turistico desta Região”. Esta foi uma das mensagens deixadas na tarde ontem pelo Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na abertura do seminário “As Estrelas Michelin e o Impacto na Economia”, organizado pela ACIF.

Segundo o Secretário Regional, a gastronomia contribui para a afirmação da identidade regiobal e reforça a notoriedade do destino no mercado Internacional. “É por essa razão que na nova estratégia 2017-2021, a Gastronomia é assumida como um atrativo primário e fundamental ao desenvolvimento turístico, sendo considerada como um produto complementar, a par do Vinho Madeira e sempre associada à Cultura.”

No seminário onde também estiveram presentes os chefs Benoît Sinthon (Il Gallo D’Oro – duas estrelas Michelin) e Luís Pestana (William – uma estrela Michelin), Eduardo Jesus salientou que a gastronomia pode vir a assumir-se como um importante contributo para a Economia, potenciando o escoamento da produção regional e valorizando “os nossos produtos , os nossos pratos típicos e a nossa doçaria”.