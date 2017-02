O Foyer Panorâmico do Salão Preto e Prata do Casino Estoril acolhe, nos próximos dias 18 e 19 de Fevereiro, às 18 horas, as “Schubertíadas 2017”. Trata-se de um ciclo de dois concertos concebidos pelo Moscow Piano Quartet, no âmbito da celebração dos 220 anos do nascimento de Franz Schubert. O grupo de artistas convidados inclui dois dos mais destacados intérpretes da actualidade: o violoncelista russo Ivan Monighetti e o violinista francês Nicolas Dautricourt.

Nas vésperas da celebração dos 220 anos do nascimento de Franz Schubert, o Moscow Piano Quartet concebeu este curto ciclo de dois concertos preenchido com algumas das suas melhores obras de música de câmara, tendo incluído entre o grupo de artistas convidados dois dos intérpretes mais relevantes do panorama mundial: o violoncelista russo Ivan Monighetti e o violinista francês Nicolas Dautricourt. Franz Schubert (Viena 1797 – 1828) ocupa um lugar especial no coração de músicos e melómanos. Hipersensível, tímido, capaz de jorrar música com a mesma facilidade que Mozart, teve tal como este uns escassos 31 anos de vida, durante os quais seria impossível escrever maior quantidade de obras sublimes.

Recorde-se que, as “schubertíadas” eram saraus de música de câmara privados, realizados em Viena por Schubert e seus amigos, entre 1815 e 1824. Eram eventos informais, geralmente pouco publicitados, organizados em salões privados, permitindo o encontro de amantes de arte para apreciar música de câmara, por vezes acompanhada de leitura de poesia, dança e provas de vinho, num ambiente informal e descontraído.