Marca para os mercados de Lisboa apresentada em Arroios

“Sempre fresco no seu bairro” é o lema da marca Mercados de Lisboa, lançada no renovado mercado de Arroios pelo presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, e o vice-presidente, Duarte Cordeiro.

É uma nova visão de mercado municipal, que entronca na estratégia da autarquia para dar mais vida à cidade e aos seus bairros. Às praças renovadas e à reabilitação de arruamentos junta-se a intervenção nos mercados municipais, numa estratégia centrada na marca “Mercados de Lisboa desde 1877 – sempre fresco no seu bairro”.

“Comprar no mercado não é o mesmo que comprar noutro sítio qualquer” diz Fernando Medina, pois “aqui leva-se sempre mais alguma coisa, dá-se sempre mais alguma coisa”. O edil visitou longamente o mercado, falou com os comerciantes e salientou o facto de ter encontrado “muitas caras jovens com novos projetos”. Porque afinal dar uma nova vida aos mercados passam também por diversificar o seu ambiente e Duarte Cordeiro explica que a missão do projeto é “trazer mais vida e mais qualidade aos mercados”, proporcionando mais qualidade de vida aos bairros e aos lisboetas.

Numa manhã de festa em que participaram, entre outros, a presidente da junta de freguesia local, Margarida Martins, a presidente da Associação dos Mercados de Lisboa, Maria Luísa Carvalho, e a presidente da Associação dos Comerciantes de Lisboa, Carla Salsinha, o mercado de Arroios foi animado com intervenções musicais e encenação de pregões, houve também o sorteio de três cabazes com produtos frescos.