CMF apoiou III Festival de Natação “Speedy Gonzalez”

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, acompanhou, no passado fim-de-semana, a terceira edição do festival de natação “Speedy Gonzalez”, destinado aos escalões mais baixos da modalidade, nomeadamente a crianças entre os 8 e os 12 anos de idade.

A organização foi da Associação de Natação da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, sendo que o evento também assinalou a comemoração do 11º aniversário do Clube Escola O Liceu. A prova realizou-se no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, na Penteada.

Madalena Nunes aproveitou a ocasião para enaltecer “a importância de apoiar a natação de formação e não apenas as grandes provas do calendário, o que a CMF tem feito ativamente e vai continuar a fazer”, referindo “que este tipo de iniciativas tem um impacto profundo nos mais novos, permitindo-lhes ter o contato com a dinâmica dos torneios sem o stress da competição, tal como é desejável em tão tenra idade.” Participaram nas atividades cerca de 150 crianças de todo o concelho.