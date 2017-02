Governo e UMa celebram Protocolo de Cooperação Técnica no Domínio da Engenharia

O Governo Regional da Madeira, representado pelo Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus, Sérgio Marques, e a Universidade da Madeira, representada pelo Reitor José Carmo, celebraram ontem um Protocolo de Cooperação Técnica no Domínio da Engenharia.

O Acordo unirá o Laboratório de Engenharia Civil, LREC, tutelado pela Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus (SRAPE), e a Universidade da Madeira (UMa) numa série de atividades em que estas instituições partilham interesse comum, nomeadamente no domínio da investigação cientifica, de desenvolvimento e inovação tecnológica e em diversas áreas da Engenharia. Deste modo, promover-se-á o intercâmbio cultural, científico e técnico entre ambas as instituições,consubstanciado nas já referidas iniciativas onde se incluem reuniões periódicas, partilha de documentação técnica e cientifica, aprofundamento da formação técnica e académica, promoção conjunta de conferências, seminários, congressos, entre outras vertentes incluídas no protocolo.

Como garantia que o protocolo não caia apenas no plano das boas intenções, foi acordado simultaneamente num segundo documento um plano de ações específicas de cooperação a desenvolver pelo Laboratório Regional de Engenharia Civil e pela Faculdade de Ciências Exatas e de Engenharia da Universidade da Madeira. Este plano sinaliza de forma muito detalhada as ações a desenvolver durante o presente ano de 2017 prevendo que, no imediato, as partes comecem a diligenciar as ações que lhe competem para a sua boa execução. Áreas de atuação que dizem muito à realidade da RAM são privilegiadas, como sejam a dinâmica costeira e fluvial, questões de geotecnia, riscos geológicos e de erosão, ambientais, e temáticas relativas à construção civil e materiais.