Bruno de Carvalho cuspiu no presidente do Arouca

O presidente do Arouca, Carlos Pinho, garantiu que Bruno de Carvalho lhe cuspiu na cara no final do jogo entre a sua equipa e o Sporting, da 10.ª jornada da I Liga de futebol. O incidente deu-se nos balneários do Estádio de Alvalade.

“Cuspiu-me, senti e limpei para o meu filho, que estava ao meu lado, não ver. Já o meu pai dizia: ‘Uma cuspidela é pior que levar um murro’. Tive muita vergonha”, afirmou Carlos Pinho, ontem, em declarações à rádio TSF.

O líder do Arouca refere ainda que o presidente do Sporting lhe fez “uma espera” junto aos balneários, no final do encontro disputado a 06 de Novembro de 2016, que terminou com a vitória dos ‘leões’ por 3-0.