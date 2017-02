Portugal apresentou 30 novas candidaturas a fundos comunitários, no âmbito do programa Mecanismo Conectar Europa (CEF), representando um investimento global de 1,2 mil milhões de euros, refere um comunicado do gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

As candidaturas abrangem todos os modos de transporte, com particular destaque para projetos ferroviários (cinco projetos e 1016 milhões de euros de investimento), em linha com a prioridade definida pelo Governo no Plano Ferrovia 2020.

Entre os projetos ferroviários candidatados realçam-se: no Corredor Internacional Sul, a segunda fase das obras da linha Évora-Caia e a modernização da Linha de Sines; no Corredor Internacional Norte, a nova linha Aveiro-Mangualde; a ligação ao porto de Leixões.

Assinala-se também o volume considerável de projetos no domínio do sector marítimo-portuário: quatro projetos, num total de 97 milhões de euros de investimento.

Na rodovia, o destaque vai para ligação da A25 à fronteira de Vilar Formoso: 15 milhões de euros. Com as outras quatro candidaturas no modo rodoviário perfaz-se um total de 36 milhões de euros de investimento.

Assinala-se finalmente a apresentação de oito candidaturas por parte da Força Aérea, para um investimento global de 33 milhões de euros.

Cinco das candidaturas são apresentadas ao CEF Coesão e as restantes 25 ao CEF Geral.

Para o investimento global de 1,2 mil milhões de euros, são solicitados apoios comunitários num montante de 826 milhões de euros (taxa média de comparticipação de 69%).

Está em causa maioritariamente investimento público (1140 milhões de euros), mas também investimento privado (56 milhões de euros).