ERSAR lança novo website desenvolvido pela Create IT

A Create IT, empresa portuguesa focada no desenvolvimento de sistemas multiplataforma críticos e de suporte ao negócio, acaba de anunciar o lançamento do novo website institucional da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) que teve a sua assinatura. Enquadrado numa estratégia de renovação e proximidade, o novo website da ERSAR disponibiliza informação aos consumidores e entidades gestoras, permitindo comparar os serviços e as tarifas praticadas por cada uma.