Farmacêutica detida por fraude ao Serviço Nacional de Saúde

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de investigações a práticas de fraude ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), em inquéritos titulados pelo Ministério Público – DIAP do Porto, realizou buscas numa farmácia situada em Vermoim, Vila Nova de Famalicão, tendo procedido à detenção de uma farmacêutica fortemente indiciada pelos crimes de burla qualificada, corrupção, falsificação de documento agravado e falsidade informática.

De acordo com os elementos apurados, a atividade criminosa passava por um esquema fraudulento de venda fictícia de medicamentos através da emissão de receitas médicas fictícias, a fim de que a taxa de comparticipação paga pelo Estado revertesse para os suspeitos.

A investigação prossegue no sentido de determinar todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como o prejuízo total causado ao Estado Português através de comparticipações obtidas fraudulentamente do SNS.

A detida, de 48 anos de idade, proprietária e diretora da farmácia visada, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.