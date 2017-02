Sexta-feira haverá eclipse lunar e passagem de um cometa

Na noite de sexta-feira para sábado vai ser possível assistir a um eclipse lunar e à passagem de um cometa. O eclipse penumbral da lua, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, ocorre quando o disco lunar entra na região da penumbra da Terra, resultando numa variação do brilho da Lua que dificilmente é notada.

Em Portugal, o eclipse começa às 22.34 horas de sexta-feira, tem o seu pico às 00.43 horas de sábado e termina às 02.53. Vai ser visível a partir da Ásia, Europa, África, Médio Oriente, América do Sul, América do Norte e Oceano Indico, Oceano Atlântico, e o leste do Oceano Pacífico.

Depois do eclipse, às primeiras horas da madrugada de sábado, o cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, que já foi visível no final do último ano, vai aproximar-se do planeta Terra, passando mais perto do que qualquer outro cometa desde há 30 anos.